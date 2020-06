VIDEO ⟩ USAs lõppes suur varandusejaht, 2 miljoni dollari eest kulda ja kalliskive leiti

Fenn postitas aarde asukoha kohta vihjeid internetti ja avaldas 2010 oma elulooraamatus «The Thrill of the Chase» 24-realise luuletuse, milles andis samuti varanduse kohta vihjeid.

Paljud neist tulid töölt ära ja panid kogu oma vara selle all, et aardekast leida. USA meedia andmetel hukkus varanduseotsingul neli inimest.

New Mexicos Santa Fes elav Fenn lisas, et aastate jooksul käis ta aegajalt aardekasti kontrollimas, lisades sinna kulda juurde.

Ameeriklase sõnul on kastis ka Vana-Hiina ja Kesk-Ameerika indiaanlaste esemeid, mis nii mustal turul kui oksjonitel on väga hinnas.

Fenni teatel ei olnud ta eesmärgiks niivõrd see, et inimesed varanduse leiaksid, vaid pigem see, et meelitada neid kodust välja värskesse õhku, loodusesse ja matkama. Mehe sõnul on tal hea meel, väga paljud inimesed sellest kinni haarasid.