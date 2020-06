Teadlaste avastatud planeet ja päike tõotavad olla justkui teine Maa ja Päike

Kauges Kepler-160 tähesüsteemis on teadlased tuvastanud planeedi, mille sarnased jooned Maaga lubavad oletada väga sarnast keskkonda. Kuna teadlaste sõnul on see pigem kivist maailm mitte gaasiplaneet, peetakse väga võimalikuks elukõlblikke tingimusi. Planeet peaks olema ligi kaks korda suurem kui Maa.