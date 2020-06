KUUM KÕLAKAS ⟩ Ootamatu Bondi-tüdruk lõpetab agent 007 igavese poissmehepõlve

Briti naistemehest salaagendi 60 aasta pikkuse ekraanikarjääri jooksul pole tal naistest puudust olnud, ent koroona tõttu edasi lükatud suurejooneline linalugu teeb mehest esmakordselt isa, kirjutab The New York Post. Ametlikult infot küll kinnitatud pole, ent kui tahta uskuda Briti tabloidide allikaid (mida sageli teha küll ei maksa), siis tõusevad James Bondi panused sel sügisel kõrgemale kui ükski fänn oleks osanud aimata: filmis mässitakse kuuldavasti tegevusse 5-aastane tüdrukutirts Mathilde, kes on Lea Seydoux kehastatava tegelase dr. Madeleine Swanni ja James Bondi armastuse vili.

Vähe sellest, et James Bond muretu poissmehepõlve seljataha jätab, on ekraaniseikluses maailma väidetavalt ähvardamas midagi koroonapandeemia sarnast – niisiis on oodata erakordselt n-ö täiskasvanulikku Bondi-filmi, kust ei puudu mõistagi fantastilised action-kaadrid, mille poolest filmisaaga kuulus on.

Tegu on kogu Daniel Craigi Bondi kehastamise ajastule omase arenguga ning arvestades, et tegu saab olema mehe viimase korraga salaagenti kehastada, siis on igati ootuspärane, et eelkäijatega võrreldes elutruum, hoolivam ja inimlikum James Bond vajab oma seikluse viimasesse peatükki mingit eraelulist kulminatsiooni. Spekuleeritakse, et isakssaamise idee taga seisab hetkel filmitööstuses erakordselt kuum stsenarist Phoebe Waller-Bridge (auhinnatud telesarja «Fleabag» looja).