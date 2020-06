KULLAFOND ⟩ Dramaatiline «Ellujääja» jutustab õnnesärgis sündinud eestlaste saatuslikke lugusid

Alar Sikk on mägironijana saavutanud uskumatult palju. Ta on heisanud Eesti lipu kõigi seitsme kontinendi tippudel, rippunud kaljulõhedes, pääsenud napilt laviinist ning olnud Mount Everesti tipus ilma hapnikuta. Ekspeditsioon Himaalajale oleks võinud talle aga äärepealt viimaseks jääda.

Kui sõbrannad Katrin Roosileht ja Merje Niidumaa 1992. aasta 10. augustil rahvast pilgeni täis Raekoja platsil ehitustellingutel turnisid ja olümpiavõitjate saabumust ootasid, ei osanud nad aimatagi, et hetke pärast võitlevad mõlemad oma elu eest. Kui tellingud rahvamassi raskuse all kokku varisesid jäi Merje katuseräästa külge rippuma ja Katrin langes tühjusesse. See on lugu kahe neiu sõprusest ja ellujäämisest.

26. aprillil 1986 plahvatas Tšornobõli aatomielektrijaama neljas energiaplokk. See oli maailma ajaloo suurim tuumakatastroof. Pärnumaa mees Jaan Krinal saadeti koos tuhandete teiste Eesti meestega Ukrainasse, kus tal tuli elu hinnaga uskumatu õnnetuse tagajärgedega võidelda.

Poemüüja Maimu Prikk oli 1994. aasta 12. veebruaril tallinlaste seas populaarse Marja poe lihaletis ja teenindas kliente, kui poe katus kokku kukkus. Kaardimajana kokku kukkunud paneelid sadasid alla vaid mõne sentimeetri kaugusel Maimust, otse tema leti ees sai surma kaks inimest. Kokku hukkus varingus kuus ja sai vigastada 12 inimest. Õnnesärgis sündinud Maimut tabas üks paneelitükk ja ta sattus haiglasse.

Maapoiss Villu Urban hüppas purjus peaga Suure-Jaani järve, murdis kaela ja jäi alakehast halvatuks. Raske õnnetus ei ole meest murdnud, vastupidi – uut elujõudu saanud Villu tahab osaleda Londoni olümpiamängudel.

Kahe lapse isa ja õnnelik abielumees Kristjan Laugen jäi Nepaalis reisides raevutseva leopardi rünnaku alla. Tavaliselt lõppevad leopardi ja inimese kohtumised viimase piinarikka surmaga. Kristjani lugu räägib sellest, kuidas üksainus hetk muudab mõttemaailma ja väärtushinnanguid kogu eluks.

Isa ja poeg, Vallo ja Martin on kahepeale välja tulnud lausa kolmest traagilisest õnnetusest. See on lugu uskumatult südamlikust kaasaelamisest oma lähedastele ja üksteise toetamisest.

10-aastasel Mari-Ann Tuil avastati kaugelearenenud luuvähk – kasvaja, millest pääsevad eluga vaid veidi rohkem kui pooled haigestunud lapsed. Ravi ajal arvasid arstid, et kui Mari-Ann jääb ellu on see ime, veel suurem ime on see, kui ta hakkab uuesti käima hakkab. Mari-Ann ja tema lähedased tundsid küll surmahirmu, kuid ei kaotanud kunagi usku paranemisse.

Lapseootel Gerli Palju sattus Austraalias liiklusõnnetusse, sai eluohtlikult vigastada ja oli kolm päeva koomas. Peale sünnitust ägenenud kohutavad peavalud ja epilepsiahood võtsid noorelt naiselt eluisu. Paraku oli tavameditsiin tema aitamisel võimetu ja Gerli pöördus abi saamiseks alternatiivmeditsiini poole.