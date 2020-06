VIDEO ⟩ Madeleine McCanni kadumises kahtlustatav võib olla seotud veel teise väikese tüdruku kadumisega

Saksa meedia teatel on tegemist 43-aastase Christian Brückneriga. Saksamaa seadused ei luba uurimise all olevate isikute nimesid avalikustada ja selle tõttu ei ole politsei seda kinnitanud.

Saksa politsei kinnitas vaid seda, et tegemist on Saksamaa kodakondsusega isikuga.

Madeleine McCanni ja Inga Ghericke kadumise vahel on kaheksa aastat. Nii nagu McCanni kadumist ei ole seni lõpuni lahendatud, ei ole ka Ghericke juhtum lahendust saanud.

Saksa politsei teatel on kahe väikese tüdruku kadumises sarnasusi, mis lubavad oletada, et nende taga on sama isik.