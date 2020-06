Sex Pistolsi lauljast sai abikaasa täiskohaga hooldaja: see läheb aina hullemaks

USAs, Los Angeleses elav 64-aastane punklegend John Lydon avaldas umbes aasta tagasi, et tema abikaasal on dementsus. Nüüd tõdes laulja, et temast on saanud oma 78-aastase abikaasa, Nora, täiskohaga hooldaja.

«Noral on Alzheimeri tõbi. Ma olen tema täiskohaga hooldaja ja ma ei lase kellelgi teda peast segi ajada,» tõdes Lydon ja jätkas: «minu jaoks on reaalne inimene seal sees endiselt olemas. See inimene, keda ma armastan, on endiselt iga minut igast päevast seal sees ja see on minu elu. On kahetsusväärne, et ta unustab asju aga noh, kas me mitte kõik ei unusta?»

Lydon kirjeldas oma naise seisundit kui pohmelli. «Ma arvan, et tema seisund on tema jaoks nagu üks pidev pohmelus,» rääkis laulja ja lisas: «see läheb aina hullemaks, tema aju salvestab üha vähem mälestusi ja siis järsku kaob mõni killuke täiesti ära.»

John Lydon (paremal) koos oma abikaasa Noraga International Screenwriters' Associationi üritusel. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Ta rääkis ka, et kui Nora seisund hakkas halvenema, otsis paar otsis parimaid võimalikke eksperte. Kulukad spetsialistid tõdesid üllatunult, et vaatamata kõigele, on Lydon naise mälestustes püsiv. «Neile avaldas suurt muljet see, et ta (Nora – toim) ei unusta mind kunagi ära, oleme pidevalt (tema peas – toim) üksteisega koos ja see killuke ei kao,» tõdes laulja.

Nüüd on aga Lydon otsustanud ekspertidele mitte maksta ja hooldab naist ise. Mees rõhutas, et Nora ei lähe kunagi hooldekodusse, hoolimata naise haiguse raskustest, mida on praegune koroonaviiruse pandeemia võimendanud.

«Olen nagunii juba karantiinis, kuna olen tema täiskohaga hooldaja. Mul pole vaja väljas käia ja p****aukudega suhelda,» kostis laulja. Küll on aga koroonaviirus peatanud Lydoni esinemise koos tema praeguse bändi, Public Image Ltd'ga, mis tähendab, et mehel ei ole olnud sissetulekut.

«Oleksime kogu selle aja esinenud. Järgmisel aastal kõige selle tegemine pole piisavalt hea,» lisas ta lõpetuseks.