Tšetšeenia maksab peigmeestele kümneid tuhandeid toetust, et nad saaksid oma pruudid ära osta

По поручению Главы ЧР Рамзана Кадырова, во всех районах региона были сформированы списки желающих жениться, но имеющих затруднения с финансами. Все они получат по 50 тыс. рублей на выкуп невест. Из-за пандемии коронавируса изменились и правила проведения торжеств. За невестой едут две машины - собирается круг только самых близких и родных. #ЧГТРК #ЧР #Грозный #Свадьба