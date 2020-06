Riias neelas tänavasse tekinud auk auto

Pealtnägijate kinnitusel tekkis auk nii ootamatult, et juht ei saanud tagurdada ega edasi sõita, teatab tvnet.lv.

Juhtumi tunnistajaks olnud tegid tee vajumisest ja sinna kukkunud autost videoid, pannes need sotsiaalmeediasse.

Läti meedia teatel võis auk tänavasse tekkida sellest, et Daugava jõe äärsetel tänavatel tehakse küttevõrgu teste.

Eenergiafirma JSC Rīgas siltums esindaja Linda Rence sõnul võis Gertrudes ielale tekkida auk selle tõttu, et küttevõrke kontrollitakse kõrge rõhuga. Ta lisas, et tegemist on vananenud küttesüsteemiga, mis ehitatit 1963. aastal ja osa sellest sai kontrolli käigus kannatada.