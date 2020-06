Evelin Võigemast: armastus on universaalne tunne ja siin sugu rolli ei mängi

«Mina usun ikkagi seda, et inimene vajab inimest ja inimsuhted on ehk kõige tugevam osam, mis meid mõjutab,» lausus Võigemast «Vikerhommikule» antud intervjuus, et tema meelest vajab igaüks enda kõrvale ka teist inimest.



«Armastus on ikkagi universaalne tunne ja siin sugu ei mängi mitte mingisugust rolli,» ütles Võigemast. «Kui sa oled elus armastanud, siis on seal igal inimesel midagi samastada.»