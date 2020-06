Prints Andrew kutsuti seoses Jeffrey Epsteini seksuaalkuritegide uurimisega USAsse küsitlemisele

Taotlus esitati vastastikuse õigusabi lepingule toetudes Briti siseministeeriumile. USA justiitsministeerium ei esitanud taotlust Buckinghami palee kaudu, vaid otsustas pigem paluda riiklikul tasandil abi, et viia Briti kuningliku pere esindaja uurijatega kokku.

Epsteini seksuaalkuritegude uurijad on rõhutanud, et prints Andrew on tunnistaja ja teda ei süüdistata milleski.