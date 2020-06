Väino Puura: olen selline tüüp, kes enne lööb ja pärast mõtleb

«Pigem elus teeksin ma nii, et ma lööksin enne ja siis pärast räägiks,» võrdles Eesti kultuskomöödias «Siin me oleme!» Marti kehastanud Väino Puura end oma kuulsaima rolliga. «Keskkoolipäevil ma ühe klassivenna peale nii vihastasin, et ma andsin talle tutaka. Ma ei tea, kus see tutakas läks, kas talle vastu puusa või vastu õlga või midagi. Ma lõin isegi oma sõrme, natuke väänasin ära, mida õigeks ei tõmmatud, nii et ta jäigi natuke kuidagi niimoodi. Nii et jah, ma olen selline tüüp, kes enne lööb, pärast mõtleb.»



Puura nentis, et tegemist pole alati kõige kasulikuma omadusega: «Võib olla ma olen ka mingil määral purustanud sildu selle pärast, aga no mis seal kahetseda. Elu on üks – kõik haavad paranevad.»