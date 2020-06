Merylin Nau kutsub Eesti suunamudijaid korrale: ärge jahuge sellist lolli juttu internetis

Naule teeb tuska see, et paljud sisuloojad teevad sotsiaalmeedias brändidele tasuta reklaami. «Palun ärge rikkuge turgu sellega, et teete tasuta koostöid brändidega lihtsalt asjade eest!»

Ajakirjad küsivad reklaami ja suure töö eest tuhandeid, miks Sina seda tasuta teed?

«Bränd kasutab seda enda kasuks ära ning ei kavatsegi lõpuks maksta, kui pidevalt nõustud tegema reklaami asjade nimel,» kirjutas ta Instagrami-lugude vahendusel.

«Ajakirjad küsivad reklaami ja suure töö eest tuhandeid, miks Sina seda tasuta teed?»

«Lisaks küsi kasvõi sümboolne summa, kui vähe jälgijaid, aga küsi midagigi!» õpetab ta.

«Ja ärge jahuge sellist lolli juttu internetis, et te saate ainult insta (Instagram - toim) pealt sissetulekut, kui ma tean, et mulle kirjutavad need samad brändid, kes ütlevad, et neil lihtsalt pole maksta, et saavad ainult asju saata!»

Kuvatõmmis Merylin Nau Instagramist. FOTO: Instagram.com/merylinnau

Nau selgitab oma postituses ka, et loomulikult on olemas ka erandeid. «Kui mõni toode räigelt meeldib ja suur fänn oled, siis oled nõus tasuta võtma. Aga vaevalt sa nüüd iga toote megafänn oled,» lisab ta.

Ta lisab ka, et loomulikult ei käi see jutt kõigi kohta, kuid mõne suurema sisulooja puhul võtab selline teguviis pead vangutama küll.

Elu24 võttis Nauga ka ühendust ja uuris, miks ta sel teemal otsustas sõna võtta. «Seepärast, et see rikub turgu ja mõni bränd arvabki siis, et ta ei pea maksma ja on siis veel solvunud, kui ma mõne suurema töö eest raha julgen küsida,» selgitas Nau.

«Need on need väikesed brändid, kes kõigile kirjutavad ja influencer'id teevadki tasuta. Kui ma raha küsin, siis mulle nad vastavadki, et «misasja, me ei maksa mitte kellelegi».»