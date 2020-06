Rassismivastastele protestidele toetust avaldanud Björn Ulvaeus: maailm on täis idioote

«Solidaarsus, mida me näeme hetkel linnatänavatel üle kogu maailma, peaks andma meile lootust,» lisas muusik, kes on koroonaviiruse pandaamia tõttu viibinud Rootsis isolatsioonis. Ulvaeus mõistis hukka need, kel pole «ettekujutust või tahet panna end värvilise nahatooniga naise või mehe kingadesse.» Staar usub, et just sellised inimesed kuuluvad vähemusse.