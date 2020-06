KLÕPS ⟩ Ligi 11 kuud Inglismaal ravil viibinud väike Mattias jõudis täna õhtul Eestisse tagasi

Mattias on aasta ja 5-kuune pisipoiss, kellel dignoositi harvaesinev immuunpuudulikkuse vorm ning kellele selle aasta alguses siirdati Inglismaal, Newcastles uued luuüdi tüvirakud. Kuna Mattiase immuunsüsteem on siirdamisjärgselt väga madal, ei tulnud kojulend arvetades viirusohtu tavaliste liinilendudega kõne alla. Mattiasele ja Lastefondile tuli appi ettevõtja, kes täna hommikul väikemehele ja tema vanematele Newcastlesse järgi lendas ja nad otse Tartusse lennutas. Tegemist oli heategevusliku lennuga, Lastefondi ajaloos oli see esmakordne.