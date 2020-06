Mõistlik või mitte? Siiri Sisask sattus ootamatu kriitika kätte

«Arvan isiklikult, et artist peab ka oma kuulajaskonda väärtustama, mitte suhtuma justkui lollidelt tulebki raha ära võtta. Ega siis «koroona» ei pea põhjus olema hindu arutult kergitada,» avaldas Merle arvamust.



Hind 30 eurot sisalsab Siiri sõnul kontserti, käibemaksu, suupisteid ning teed ja kohvi ja muid väljaminekuid seoses kontserdiga. «Olen ostnud ka võimenduse ja loonud hubase kontsertpaiga,» seletab Sisask. «Aed on korras ja kaunis, iga inimene võiks tunda end siin hästi ja saada mõneti ka võib-olla inspiratsiooni.» Artist lubab, et kui piletiostnu head elamust ei saa, on ta nõus raha tagasi maksma.



«Küsin nüüd nõu, et milline hind võiks olla kohasem, sest ega ma ei näegi väga võimalust hinda odavamaks lasta, aga samas ma ka ei taha solvata inimesi, kes tahaksid kontserdile tulla. Ma kindlasti tahaksin, et igaüks, kellele minu muusika ja mu muusikavalik ka teiste artistide puhul meeldib, saaks tulla ja nautida,» on artist nõutu.



Sisask nendib, et kontsertide hindu saab hoida madalamal, kui on suurüritused ning oodata rohket publikut: «Mina oma kontserte siin meelega suureks ajada ei taha, need on väiksed isiklikumat laadi kodukontserdid.»