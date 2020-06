Duši all õpilasi salaja filminud Rootsi võimlemistreenerile määrati naeruväärne karistus

Endise Rootsi tippvõimleja poolt treenitavad tütarlapsed avasid end Rootsi ajakirjandusele pärast kohtujuhtumit, milles treenerit süüdistasti alaealiste tütarlaste salajases filmimises nii duši all kui ka WC-s.

Kui salaja filmimise ajal napilt alla 30aastase tunnustatud treeneri teod päevavalgele tulid, oli see tütarlastele tohutu šokk.

«See oli kohutav pettumus. Ma poleks iialgi isikunud, et inimene, kellele ma oln alati alt üles vaadanud, ja keda ma täielikult usaldasin, suudab midagi sellist teha. See oli täielik šokk,» rääkis üks võimlemistüdrukutest, kes Rootsi väljaanne nimetab Lisaks.

Üks teine tüdruk, Saga, rääkis, et pärast treeneri tegudest teada saamist pidi ta mõned kuud haiglas masendust ravima. Varem armastatud treeneri rängad teod on kõigile oma armid jätnud.

«Tundub mõnitamisena, et ringkonnakohtu otsust muudeti. Olen sellest üle saanud, kuid see otsus on nii vale,» rääkis Lisa.