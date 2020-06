Vormeliäss Hamilton: meie alal domineerivad valged

«Kui need inimesed ei oleks seda rassistlikku orjakaupmeest heroiseerivast mälestusmärki maha võtnud, oleks see alatiseks oma kohale jäänud,» sõnas britt.

Bristoli meer Marvin Rees kirjeldas monumenti, kui solvavat mälestusmärki, kuid avaldas arvamust, et küllap see ühel päeval jõe põhjast veel muuseumisse jõuab.

«Kujutasin ette, et selleks ajaks on nad juba aru saanud, et miks see kõik juhtub ning, et nad oleksid midagi kostnud. Kuid ei - teie ei seise meie kõrval. Teadke, et ma tean, kes te olete ja ma näen teid.»