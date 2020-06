KOHUTAV VIDEO ⟩ Ebaseaduslikku lastehoidu pidanud naine lämmatas beebi padjaga

Nii arvasid uurijad, et kutsetunnistuseta lasteaiakasvataja oli oksendava lapse pannud rumalusest voodile selili. Nüüd avastati aga laste valvekaamera video, mida kasvataja oli üritanud hävitada. See teeb juhtumi hulga süngemaks.

Vastupidi - naine lisas Facebooki uhkelt pilte koos kasvandikega. «Kasvatajaks olemine pole töö. See on hinge kutse, eluviis, eriline mõttelaad, kus sa annad ära osakese iseendast,» kirjutas ta. Päev lapsehoius maksis 200 grivnat ehk veidi alla 7 euro. See on poole kallim kui keskmine Kiievi lapsehoid.