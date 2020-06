Kas Rootsi kunagise peaministri Olof Palme mõrv on lahendatud?

Kümme aastat pärast Palme mõrva 1996 väitis Lõuna-Aafrika luureagent Eugene de Kock ülekuulamisel, et ta kolleeg Craig Williamson on Palme mõrva taga.

Uurijad said üsna kiiresti aru, et Engström ei ole Palme mõrvaga seotud ja ta eemaldati kahtlusaluste nimekirjast.

«Olen veendunud, et Skandia-mehel ei olnud Palme mõrvaga midagi pistmist. Ta oli vaid tunnistaja ja see oli kõik. Olen olnud sellel seisukohal algusest peale,» teatas Persson.

Rootsi peaprokurör Krister Petersson sõnas selle aasta veebruaris, et teab täpselt, mis Olof Palme mõrvaõhtul toimus ja kes on mõrva taga. Ta kinnitas, et juhtum on lahendatud ja avalikkus saab sellest teada.