VIDEO ⟩ Teine juhtum USAs: mees anub politseid, et ta ei saa hingata ja sureb

USA meedia avaldas video, millel on näha, kuidas Texase Williamsoni maakonna politseinikud võtsid 28. märtsil 2019 kinni 40-aastase afroameeriklase Javier Antonio Ambler II.

Amblerilt elu võtnud juhtum algas sellest, et oma autoga politseiautost vastassuunas mööda sõites ei keeranud ta esitulesid tuhmimaks.

Politsei teatel üritas Ambler vastu hakata, kui politseinikud tahtsid ta käsi raudu panna. Videol on samas kuulda, kuidas mees ütleb, et ta ei hakka vastu.

Mees teatas teda kinni hoidnud politseinikele, et tal on südamepuudulikkus, kuid võimuesindajad eirasid seda ja üritasid teda mitmel korral maapinnale suruda.

Üsna pea hakkas Javier Ambler õhku ahmima ja teatas, et ei saa hingata. Politseinikud lasid mehest lahti alles siis, kui ta enam ei reageerinud. Politseinikud asetasid ta maapinnale ja tegid talle kuni parameedikute saabumiseni kunstlikku hingamist.

Maritza Ambler ja ta abikaasa Javier istumas oma kodu elutoas. Nende kohal on näha poja Javier Antonio Ambler II fotod

Texase peaprokuröri Margaret Moore'i sõnul on tegemist juhtumiga, milles mitme asjaolu kokkulangemine tõi kinnipeetule surma. Ambleri surma mõjutasid südamepuudulikkus ja morbiidse rasvumisega seotud kardiovaskulaarne haigus koos sunniviisilise kinnihoidmisega.

Moore’i sõnul on Ambleri juhtumi video pärit politseinikult, kes ajas kuni Austinini kahtlusalust taga. Ta lisas, et politseinikke, kes olid Ambleri kinnivõtjad, ei süüdistata veel milleski. «Uurime juhtunut põhjalikult. Tegemist on väga häiriva ja inimõigusi eirava juhtimiga,» nentis prokurör.