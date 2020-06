NUHTLUS ⟩ Tõsielustaar Seidi Voogre avaldas, millise haigusega peab igapäevaselt rinda pistma

Nüüd aga avaldas suunamudija jälgijatele, et reaalsus pole sugugi roosiline. Instagrami story's jagas ta pilti, kus on näha punane õhetus juuksepiiril. Psoriaas ei ole sugugi haruldane haigus.

Nagu öeldud, on see nahahaigus aga üsna levinud. Seda tuletas meelde ka Seidi. «Aga Kim Kardashianil on ka psoriaas, seega ma arvan, et me oleme ikkagi sugulased,» naljatles ta.