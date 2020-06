VAATA TASUTA ⟩ 20 krõbedat, särtsuvat ja möllu täis filmi, mida kohe vaadata

Romantikafilm! Arieli lapsepõlv möödus suuresti raadiojaamas, kus tema isa oli armastatud saatejuht. Täiskasvanuks saades jätkab ta isa sissetallatud rada ning Arieli juhtida on raadiosaade, kus puistatakse südant ja küsitakse nõu armuasjus. Kuulajate arvates on Arielil endal ideaalne suhe, kuid paraku see päris nii ei ole. On vaja leida mees, kes suudaks illusiooni salapärasest kallimast ka reaalsuseks muuta.

«Lovelace»

Nähtav veel: 18 päeva

Eluloofilm legendaarsest 1970ndate pornostaarist Linda Lovelace'ist (Amanda Seyfried), kellest sai 1980ndatel üks suurimaid feministe ning häälekas pornograafiavastase võitluse eestkõneleja. Naise tähelend sai alguse kurikuulsast 1972. aasta hardcore pornofilmist «Deep Throat», millest on kujunenud üks kõigi aegade legendaarsemaid ja suurima kassatuluga pornofilme. Tema sattumine filmi polnud aga naise vaba tahe ning Linda asus süüdistama oma toonast vägivaldset abikaasat Traynorit enda ärakasutamises ning pornofilmidesse ja prostitutsiooni meelitamises. Film ei sobi alaealistele.

«Tütart päästmas»

Nähtav veel: 19 päeva

Märul. Meistervaras Will Montgomery (Nicolas Cage) vabaneb vanglast, kus ta veetis viimased 10 aastat. Peatselt võtab temaga ühendust kunagine «kolleeg» Jonah (Josh Lucas), kes on röövinud Willi teismelise tütre ja nõuab nende viimasest röövist saadud 10 miljonit dollarit. Probleem on selles, et seda raha ei ole enam.

«Film 43»

Nähtav veel: 16 päeva

See mustast huumorist pakatav linateos on mõeldud kõigile, keda on ära tüüdanud naiivsevõitu romantikafilmid. Mitmete tuntud lavastajate koostöös valminud komöödiakogumik sisaldab erinevaid lühilugusid, mida ühendavad allapoole vööd naljad ja siivutult krõbe huumor.

«Kuidas elad, Brad?»

Nähtav veel: 15 päeva

Komöödiafilm. Brad Sloan (Ben Stiller) on mees, kel on olemas kõik, mida õnneks tarvis – edukas äri ja armastav pere. Kui ta viib oma poja kolledžitega tutvuma, kohtub mees enda kunagiste koolikaaslastega. Sõprade pimestav edu paneb Bradi tõsiselt kahtlema omaenese eluvalikutes.

«Peeglike peeglike»

Nähtav veel: 8 päeva

Klassikalise muinasloo imeline uusversioon. Kuri kuninganna (Julia Roberts) allutab endale terve kuningriigi ning otsustab, et võluvast printsist (Armie Hammer) peab saama tema seaduslik abikaasa. Pagendatud printsess (Lily Collins) võtab endale appi seitse väikesekasvulist maanteeröövlit, et võita tagasi see, mis õigusega talle kuulub. See on lennukas seikluskomöödia täis armukadedust, romantikat ja reeturlikkust, mis haarab oma fantaasiarikkuses enda embusesse igas vanuses vaatajad.

«Perekond»

Nähtav veel: 7 päeva