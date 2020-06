VAATA TASUTA ⟩ 20 põnevusest ja romantikast särtsuvat filmi igale maitsele

«Võitleja»

Nähtav veel: 6 päeva

Traagilisest minevikust painatud merejalaväelane Tommy Conlon (Tom Hardy) tuleb pärast pikka teenistust esimest korda koju, et isa (Nick Nolte) abiga treenida läbi aegade suurima auhinnarahaga sportliku vabavõitluse matšiks. Tema vend Brendan (Joel Edgerton) naaseb võitlusringi, et aidata oma pere välja rahamuredest. Brendani uskumatu tõus peksupoisist tiitlipretendendiks viib vältimatu kokkupõrkeni Tommyga. Kaks venda peavad uskumatult unustamatul võitlusel vastu astuma nii teineteisele kui ka oma probleemidele.

«Rummipäevik»

Nähtav veel: 6 päeva

Lõunamaisest päikesest, kaunitest naistest ja rummist küllastunud seikluslik lugu! Paul Kemp (Johnny Depp) avastab ühel päeval, et on lõplikul tüdinenud lärmakast ja hullumeelsest New Yorgist. Mees pakib asjad ja lendab paradiisi nimega Puerto Rico, et asuda tööle kohalikus ajalehes. Paul kohaneb kiiresti saare rummist nõretava elustiiliga, mille lahutamatuks osaks on ilusad naised. Teiste seast torkab Paulile eredalt silma meeletult veetlev Chenault (Amber Heard), kes on aga paraku kihlatud suurärimees Sandersoniga (Aaron Eckhart). Kui ta palkab Paul Kempi ülistama pressis oma järjekordset suurafääri, leiab ajakirjanik end valiku ees: kas kasutada oma sulge korrumpeerunud ärimeeste huvides või hoopis selleks, et see kamp maatasa teha.

«Oled sa siin»

Nähtav veel: 6 päeva

Hittkomöödia kahest lapsepõlvesõbrast Steve'ist (Owen Wilson) ja Benist (Zach Galifianakis), kes on üksteisest täiesti erinevad. Ilmateadustaja Steve on lõbus naistemees ning Ben bipolaarne erak, kes elab Steve korteris diivanil ja tõmbab ennast regulaarselt pilve. Kui nendeni jõuab uudis, et Beni isa on surnud, võtavad nad ette retke kodulinna. Testamendi ettelugemisel saab Ben aru, et peab oma elule uue mõtte leidma, kuid teda ümbritsevad inimesed pole selles eriti toetavad. Film ei sobi alaealistele.

«Raha võim»

Nähtav veel: 6 päeva

Põnevusfilm. Robert Miller (Richard Gere) on karismaatiline aferist ja geniaalne armastaja. Ta on harjunud, et voodis ootab teda alati kas abikaasa või armuke, kes talle aeg-ajalt skandaale korraldavad. Suurt raha teenib suurettevõtja aga õhku müües, kuid ühel hetkel hakkab mehe äri allamäge minema. Robert püüab meeleitlikult oma riskifondi suurpangale müüa, enne kui mahhinatsioonid ilmsiks tulevad. Ootamatud sündmused ja totrad eksimused sunnivad teda astuma meeleheitlikku sammu.

«Kummivilin 2 – Jääralli»

Nähtav veel: 6 päeva

Norra kihutamismäruli järjelugu! Uljaspea Roy vabaneb vanglast ja tal on kindel plaan oma elu taas rajale saada ning olla oma tütrele Niinale heaks eeskujuks. Kui aga Sylvia talle vanglast väljasaamise peo korraldab, tulevad kohale ka mõned tema vanad kihutamisvaenlased ning esitavad talle uue väljakutse. Võidusõit algab Norras, Fosnavågis ja läbib kogu Rootsit ja Soomet ning lõpeb alles Venemaal, Murmanskis. Kui Roy kuuleb, et sellest kavatseb võtta osa tema tütar Niina, muudab ta meelt ja otsustab siiski osaleda.

«Salsaäss»

Nähtav veel: 6 päeva