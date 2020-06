Miss Hitler saadeti koos kambajõmmidega aastateks trellide taha

See organisatsoon korraldas neli aastat tagasi Miss Hitler iludusvõistluse, milles neonats Alice Cuter osales nime all Buchenwaldi printsess ja mille ta võitis, teatab mirror.co.uk.

23-aastane neonats Cutter saadeti trellide taha veel selle eest, et ta vahetas oma mõttekaaslastega sõnumeid, mis olid väga rassistlikud ja antisemiitlikud.

Cutter sõnas kohtus, et tegi vaid nalja, kui kirjutas sotsiaalmeedias, et tahab süngaoogidesse gaasi lasta ja kasutaks juutide päid jalgpallina.

Kohtuniku sõnul on palju tõendeid, eelkõige fotode ja videotena, et ta oli ohtliku organisatsiooni tegevjuht ja korraldas neonatside kohtumisi.

Lisaks on naisest pilte, millel ta teeb natsitervitust ja kannab loosungit, millel kuulutab, et Hitleril on alati õigus.