LIBA-LINNAPEAD ⟩ Netikelmid kaaperdasid Mihhail Kõlvarti nime

«Sotsiaalvõrgustikus on hakanud ilmuma libakontod minu nime ja fotodega,» teatas Mihhail Kõlvart teisipäeval. Sama uudist jagati ka tema erakasutajal.

Postituse juurde on pandud pilt veidrast kontost « Mihhailkõlvartofficial », mis esmapilgul kopeerib ametlike lehtede postitusi. Pareguseks on libakasutaja maha võetud.

Väidetavalt pakutakse lehe kaudu laene, teenuseid ja muud. «Nendes olev informatsioon ei oma mingit seost minu ja minu tegevusega,» kinnitas Kõlvart. «Mul on ainult üks tööalane lehekülg.»

Libakontosid kasutatakse ära inimeste parodeerimiseks, mustamiseks ning ka rämpsposti ja spam'i levitamiseks. Facebookis on levinud ka see, et konto kaaperdatakse ning hakatakse «laenupakkumisi» postitama.