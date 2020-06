ENNE JA NÜÜD ⟩ Ilulõikuste rekordiomanik on oma «loomuliku» välimuse üle uhke

Ameerikas sündinud Cindy Jackson, kes elab juba pikemat aega Londonis, alustas oma kosmeetiliste protseduuride ja ilulõikustega 1987. aastal. Ta oli toona 31-aastane, vahendab Mirror.

2005. aastal sai Cindy endale koha Guinnessi rekorditeraamatus, kuna talle oli tehtud kõige enam kosmeetilisi protseduure. Toona oli see number 47 ning kõik kokku oli naisele läinud maksma ligi 60 000 eurot.

Ameeriklasele oli selleks ajaks tehtud 14 ilulõikust, sealhulgas kolm näo korrigeerimist, kaks ninalõikust, implantaadid ja lõuaoperatsioon. 2005. aastaks oli tal olnud ka mitmeid muid mittekirurgilisi protseduure – sealhulgas keemilised koorimised ja poolpüsiv jumestus.

Cindy näitas USA jutusaates pilti endast 80ndate lõpust. Esimesed ilulõikused on ameeriklannal selleks hetkeks juba tehtud. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

2011. aastal avaldas Cindy Wendy Williamsi jutusaates, et esimesed ilulõikused tegi ta pärast oma isa surma. «Mu isa suri ja pärandas mulle natuke raha, esimene asi, mida ma tegema läksin oli nina- ja silmalõikused, natuke rasvaimu põlvedelt ja kõhult ning näo alumise osa korrigeerimine,» rääkis Cindy.

Pärast oma esimesi ilulõikusi võttis Cindyga ühendust briti meediaväljaanne The Sun, kes pakkus ameeriklannale raha, et temast kirjutada. See lugu sai 1989. aastal suurt tähelepanu ning pärast seda on Cindy briti meediaga suhelnud aastaid.

«Põhimõtteliselt maksis see kõige eest ja veel lisaks ning siis ma ostsin endale maja,» tunnistas ta jutusaates.

Olgugi, et Cindy nimel on Guinnessi maailmarekord, on ameeriklanna tunnistanud, et ta pole organisatsioonile teada andnud, kui ta jälle noa alla on läinud. Nimelt tahab Cindy rekorditeraamatust eemale astuda.

«Pärast viimase maailmarekordi püstitamist on mul olnud veel protseduure, kaela korrigeerimine, paar väiksemat ilulõikust ja kümneid mitte-kirurgilisi protseduure – ma ei mäleta neid kõiki. See on nagu kellegi käest küsimine, et mitu juukselõikust neil viimase 30 aasta jooksul on olnud,» tunnistas Cindy mõned aastad tagasi.

«Ma ei logi neid (ilulõikusi ja kosmeetilisi protseduure - toim) ametlikult sisse, kuna mul on kõrini, et olen tuntud kui Barbie-nukk. Ma ei taha osaleda võistlustel. Arvan, et mõned inimesed – näiteks Rodrigo Alves – on teinud protseduure lihtsalt tiitli võitmiseks,» pakkus Cindy 2017. aastal.

Cindy ise usub, et ta on oma ilulõikuste ja kosmeetiliste protseduuridega saavutanud loomuliku välimuse. «On väidetud, et Alves on sõltuvuses operatsioonist, ma ei tea, kas ta on või mitte, aga mina seda kindlasti pole – erinevused on lõputud. Minu jaoks on operatsioon, mis pole võimalikult looduslähedane, ebaõnnestunud,» tõdes Cindy.