Haruldane kiri kinnitab, et kunstnikud van Gogh ja Gauguin külastasid bordelle

Kiri pannakse Pariisis enampakkumisele järgmisel nädalal ja arvatakse, et selle hinnaks võib kujuneda 180 000 – 250 000 eurot, teatab cnn.com.

Kiri kirjutati Prantsusmaal Arles’is, kus hollandlane van Gogh oli elanud alates 1888. aasta veebruarist. Van Gogh ja Gauguin kohtusid 1886. aastal Pariisis ja neist said sõbrad.

Kahe kunstniku koos kirjutatud kiri algab van Gogh'i kirjeldusega, milles ta nimetab Gauguini «ärahellitatud tegelaseks, kellel on metslase instinktid».

«Gauguinile meeldib vere ja seksi maitse. Oleme käinud lõbumajades mõnulemas, kuid vahel ka tööd tegemas. Gauguinil on pooleli stseen öisest kohvikust, ka mina maalisin seda, kuid ta on sinna pannud lõbumaja tegelased. Arvan, et sellest tuleb midagi suurepärast,» kirjutas van Gogh.