Kas tõesti nii hull? Anna Kendrick võrdles «Videviku» võtteid pantvangidraamaga

«Esimest osa filmisime me Oregonis Portlandis ja ma lihtsalt mäletan, et mul oli nii külm ja ma olin nii õnnetu. Ja ma lihtsalt mäletan, kuidas mu ketsid olid läbimärjad,» meenutas Kendrick ajakirjale Vanity Fair antud videointervjuus. «Mõtlesin, et tegemist on väga suurepäraste inimestega ja olen kindel, et me oleksime sõbrad mõnel muul ajal, kuid ma tahtsin kõiki mõrvata. See oli omamoodi ka siduv kogemus. See meenutas traumaatilise sündmuse läbi elamist. Näiteks kujutage ette inimesi, kes elavad üle pangtvangidraama ja on pärast elu lõpuni omavahel seotud.»​