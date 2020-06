SKANDAALNE AFÄÄR ⟩ Oma kasupoega ära armunud venelanna ootab nüüd noormehe last

Elu24 kirjutas kuu aega tagasi šokeerivast loost, kuidas Krasnodar kraist pärit naine lahutas oma 45-aastasest abikaasast Alexey Shavirinist, kellega oli abielus 10 aastat ning põgenes väidetavalt koos mehe poja Vladimiriga.

Marina ja Vladimiri suhe lõi esimest korda Vene meedias laineid märtsis. Toona käis Marina endine abikaasa Alexey ühes Vene jutusaates, kus väitis: «Ühel õhtul ei saanud ma magama jääda, sest kuulsin neid seksimas.»

Hiljuti postitas naine enda Instagrami kollaažpildi lootuses, et tekitab tema jälgijates ehk kaastunnet, kuid kõnealune kaader neis hoopis pahameelt. Nimelt poseeris esimesel fotol toona 22-aastane Marina ja 7-aastane Vladimir üheskoos ning teisel fotol kaisutab 20-aastane Vladimir endist kasuema ja praegust kallimat, 35-aastast Marinat.

Nüüd on venelanna armulugu saanud uue pöörde, sest Marina ootab oma kunagise kasupoja last.

Marina jagas kaks päeva tagasi Instagramis oma 411 000 jälgijaga, et ta ootab last. «Väsinud varjamisest. Ma tean, et see rasedus on veel värske ja ultraheli südamelöögiga on veel ees aga ma tahan, et te teaksite seda,» avaldas Marina oma fännidele.

«Selles maailmas on kõik võimalik,» lisas ta emotsionaalselt.

Päev hiljem postitas Marina Instagrami ka videoklipi hetkest, mil ta oma endisele kasupojale lapseootusest teada andis. Emotsionaalse video alguses naeratab Vladimir uudise peale õnnest ning läheb naist kallistama.Marina nutab õnnest ning paar teeb kaamera ees ka musi.

Paljud kommentaarid naise postituse all on positiivsed ning paarile on soovitud ohtralt õnne. Üks kommenteerija tunnistas, et oli algselt nende suhtest halvas mõttes šokeeritud, kuid nähes Marina ja Vladimiri armastust täis pilke, on ta ümber otsustanud.

Mõned kommentaarid aga mainivad, et Marina on kontod, millelt on tema postituste alla tulnud negatiivsed kommenteerid, blokeerinud.

Venelanna, kellest sai Vladimiri kasuema kui poiss oli vaid 7-aastane, alustas noormehega suhet kui too oli 19-aastane.

Eksabikaasa ja Vladimiri isa sõnul alustasid nad oma afääri tema nina all. «Ta võrgutas mu poja, Vova pole selleks ise võimeline. Tal polnud enne tüdruksõpra olnud,» rääkis Marina eksabikaasa Alexey.

«Nad ei häbenenud seksimist, kui ma kodus olin. Oleksin talle petmise andeks andnud, kui see poleks mu poeg. Ta jooksis mu poja voodisse meie magamistoast, kui ma magasin,» kirjeldas Alexey ja lisas: «pärast seda tuli ta tagasi ja lamas minuga voodis nagu poleks midagi juhtunud. Kui ma kõigest teada sain, nõudsin lahutust.»