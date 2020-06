Langevarjuhüppest õhtusöögini! Tuntud eestlased pakuvad võimalust nendega koos aega veeta

«Mina Aitan!» on heategevuslik kampaania, mille eesmärk on tuua ühiskonda positiivsust ja ühtehoidmist ning ulatada abikäsi neile, kes seda praegustes keerulistes oludes vajavad.

Iidee algataja ning hetkel lapsega kodus olev itimees ja ettevõtja Martin leidis, et ka Eesti vajab sellist projekti! Võimalust teha head ning kaasata nii inimesi tänavalt, kes täna kellegi teise pärast südant valutab kui ka tuntud inimesi, kes julgevad võtta vastu väljakutse omalt poolt meeldejääv elamus pakkuda. Täna tegeleb projektiga oma igapäevase töö- ja toimetuste kõrvalt aktiivselt veel 2 vabatahtlikku – kõik ilma varasema kogemuseta heategevuse vallas, kuid sooviga head teha.



«Kui lubame osalejatele, et osalemisega võib heategeusest saada sinu suve suurim seiklus, siis me ise loodame, et just projekti korraldamine meie suve üheks ägedamaks elamuseks saab,» seletavad projekti eestvedajad.