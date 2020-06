Austraalia tennisestaar: treeneri palkamine on raha raiskamine, tahan asju tšillilt võtta

«Ma tõesti ei usu, et mu keha kannataks seitse kolme-nelja tunnist kohtumist suurel slämmil,» ütles 25-aastane austraallane Elliot Loney podcastis.

«Kui ma saaksin, siis ma teeks pärast igat matši mõned õlled. Tahan asju võtta tšillilt. Arvan, et sporti võetakse liiga tõsiselt. Minu eesmärgiks pole suure slämmi turniiri võit. Minu tee on võtta asju vabalt, nautida olukordi ja tunda mängimisest rõõmu,» sõnas Kyrgios.

«Isiklikult arvan, et treeneri palkamine on raha raiskamine, sest nad tahavad liiga palju pappi saada. Seetõttu treeneri palkamine minu puhul ei tule kõne alla, seda kahel põhjusel: oskan ise end vormis hoida ja teiseks oleks mõttetu treenerite aega raisata.»

«Ma arvan, et ükski treener poleks valmis minusugust venda treenima, see oleks nende jaoks õudusunenägu. Olen oma tennisekaarjääris isegi kaugemale jõudnud, kui arvasin, et kunagi jõuan. Mulle tegelikult ei meeldi, kui keegi nõu annab, ja kindlasti ei suuda ma mingit treenerit täpselt kuulata, ma tean ise, mida tarvis teha,» lisas Kyrgios.