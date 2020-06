VIDEO ⟩ USA linn sulges politseijaoskonna. Ja milline oli tulemus?

USAs lahvatasid meeleavaldused pärast seda, kui Minneapolises suri politseivägivalla tõttu afroameeriklane George Floyd. Meeleavaldused kestavad siiani ning juhtumi toimumispaigas Minneapolises kaalutakse politseitöö radikaalset muutmist, teatab cnn.com.

Linnavalitsuse liikmetest enamik tahab praeguse politseijaoskonna sulgeda ja siis uue avada, kus töö käib uutel põhimõtetel.

Eeskujuks on võetud 75 000 elanikuga Camden, mille võimud sulgesid 2012 sealse politseijaoskonna, kuna politseinikke peeti üdini korrumpeerunuks ja selle tõttu ei olnud seal võimalik uuendusi läbi viia.

Eeskujuks on võetud 75 000 elanikuga Camden, mille võimud sulgesid 2012 sealse politseijaoskonna, kuna politseinikke peeti üdini korrumpeerunuks ja selle tõttu ei olnud seal võimalik uuendusi läbi viia.

Camden oli kaheksa aastat tagasi USA üks vägivaldsemaid narkokaubanduse keskusi. Politseijaoskonna töö uurimine näitas, et politseinikud lavastasid järjekindlalt tõendusmaterjali, võltsisid raporteid ja valetasid kohtus.

Camdeni võimud langetasid otsuse kõik politseinikud vallandada ja puhtalt lehelt alustada.

Uuendustel oli kaks eesmärki: vähendada vägivallakuritegusid ja tagada linnaelanike turvalisus.

Asutati uus politseijaoskond, kuhu võeti tööle pärast põhjalikku taustakontrolli, lisaks oli kõigil politseinikel katseaeg.

Uued politseinikud tutvustasid end linlastele, lisaks tuldi inimestele lähemale sellega, et korrakaitsjad hakkasid korraldama grillipidusid ja näitama filme. Politseinikud suhtlevad elanikega seni silmast silma.

Võimude sõnul on selline areng olnud väga positiivne, sest kuritegevus on vähenenud poole võrra ja see tendents jätkub.

Camdeni politsenikud saavad pidevalt koolitusi, ka psühholoogiaalaseid. Koolitustel rõhutatakse, et kõik olukorrad saab lahendada rahulikult ja jõudu kasutamata. Jõudu tohib kasutada vaid siis, kui midagi muud enam üle ei jää.

Camdeni võimude sõnul aitas politseitöö uuendamine vähendada kuritegevust ja suurendada linlaste turvatunnet. Nad lisasid, et kui varem peeti politseinikke vaenlasteks, siis nüüd on nad sõbrad.

«Camdeni elanikud teavad, et tänavad kuuluvad neile, mitte kuritegelikele gängidele. Politseinikud ajavad pehmemat joont, kuid samas ei tohi ikkagi unustada, et kurjategijad ei ole kuhugi kadunud ja tuleb olla valvel,» teatasid linna esindajad.

Nad soovitasid George Floydi juhtumi valguses ka teistel USA linnadel oma politseijaoksondades viia läbi «remont» ja võtta tööle politseinikud, kes on paindlikud ja oskavad olukordi ka ilma jõu kasutamiseta lahendada.

Camden ja Minneapolis ei ole siiski täitsa sarnased. Kesklääne metropolis Minneapolises on enamik elanikke valged, neid on 63 protsenti ja tumedanahalisi 19 protsenti, ülejäänud on teistesse etnilistesse gruppi kuulujad.

Camdenis aga on alla veerandi elanikest valgenahalised, 42 protsenti on afroameeriklased ja üle 50 protsendi on latiinod.

Camdenis on Minneapolisega võrreldes 356 000 elanikku vähem.

Ka teistes USA linnades on etniline koostis kirju ning sellega tuleb arvestada, kui tahetakse elu paremaks muuta.

Seega tuleb politseijaoskonna reformimisel lähtuda ka kohalikust kultuurist, tavadest, harjumustest ja ajaloost.

USAs ja veel mitmes riigis on afroameeriklase George Floydi surma tõttu lahvatanud meeleavaldused, millega protestitakse politseivägivalla vastu ja rõhutatakse, et ka tumedanahalistel on õigused.

Afroameeriklane, 27-aastane Malcolm Rutledge kandmas ahelaid ja öeldes, et Aafrika juurtega ameeriklased ei ole enam ammu orjad, kuid osad valged on ikka arvamusel, et nad on seda, nende vastu tohib vägivalda kasutada ja neid ahelatesse panna, nagu kunagi orjade omanikud tegid. FOTO: Jacquelyn Martin/AP/Scanpix

George Floyd maeti 9. juunil Texases Houstonis kalmistule, kuna ta oli sealt pärit. Teda olid ära saatmas rahvamassid, nii tumeda- kui ka heledanahalised.

Oma toetust tumedanahalistele ja politseivägivalla vastasust näitas ka Houstoni politseijuht Art Acevedo.