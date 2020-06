Saksa politsei arvates võib Madeleine McCanni surnukeha olla kahtlusaluse mehe endises elukohas

Saksamaa Braunschweigi prokurör Hans Christian Wolter sõnas, et suure tõenäosusega on 3. mail 2007 Portugalis Praia da Luzis kadunuks jäänud Briti tüdruk Madeleine McCann aastaid tagasi elu kaotanud, teatab news.sky.com.

Uurijate arvates võivad Portugalis Algarves puhkamas käinud sakslased teada midagi Madeleine McCanni kadumises kahtlustatava mehe kohta. Saksa meedia teatel on see mees Christian Brückner, Saksa seaduse järgi ei tohi politsei uurimise all oleva isiku nime avaldada.

Itaalia Milano politsei avaldatud foto sakslasest Christian Brücknerist FOTO: -/AFP/Scanpix

«Meil ei ole Madeleine’i surnukeha, kuid suure tõenäosusega on ta surnud. On tõendeid, et kahtlusalune mees võis tüdruku tappa, kuid meil on vaja veel andmeid, et lõpuni kindlad olla ja selle tõttu pöördume inimeste poole, kes võisid kahtlusalust tunda ja temaga kokku puutuda. Eelkõige ootame infot paikade kohta, kus kahtlusalune Portugalis elas, kuid ka ta Saksamaa elupaikade kohta,» sõnas Wolter.

Ta lisas, et 43-aastase kahtlusaluse kohta ei ole piisavalt tõendeid ta uuesti kohtu alla andmiseks.

Saksa ja Briti meedia teatel kannab Brückner praegu Kieli vanglas karistust nii 2005 Portugalis toime pandud vägistamise kui narkokuritegude eest. Ta kaebas oma vangistamise edasi, kuid kõrgem kohus ei ole tema suhtes veel otsust langetanud.

Prokurör Wolter lisas, et kahtlusalune sakslane on pannud veel toime seksuaalkuriteguisid, mida on hakatud uurima. Ohvriteks on tõenäoliselt Briti, Iiri ja USA kodanikud.

Portugali, Saksa ja Briti politsei andmetel elas kahtlusalune Lõuna-Portugalis Algarve piirkonnas 1995 – 2007. Vahepeal külastas ta Saksmaad, pani toime kuritegusid ja sai lühiajalisi vanglakaristusi. Ta sai esmakordselt seksuaalkuriteo tõttu karistada 17-aastasena.

Viimastel päevadel on maailma meedia lahanud nii Madeleine McCanni kadumist kui ka seda, millised olid kahtlusaluse sakslase naissuhted.

Iirlanna Hazel Behan arvab, et ta oli 2004 Portugalis Brückneri ohver. Ta elas siis 30 minuti kaugusel Praia da Luzist.

«Ehmusin, kui sain teada, et Christian Brückner ründas Praia da Luzis eakat ameeriklannat ja vägistas ta. Kui lugesin juhtunu kirjeldust, siis see meenutas minuga juhtnut ja mul läks süda pahaks,» sõnas iirlanna.

Iirlanna sõnul oli ta läinud kella 1.00 ajal magama, kuid ta ärkas heli peale. Ta nagu kuulis läbi une oma nime hüütavat. Ta pööras end voodis ning nägi voodi juures maskiga ja tumedas liibuvas kostüümis meest, kellel oli matšeete käes.

Sissetungija vägistas iirlannat mitu tundi ja võttis selle videole. Sama tegi mees 2005 ka eaka ameeriklannaga.

Behani sõnul rääkis vägistaja inglise keelt saksa aktsendiga.

Portugali politsei uuris iirlanna vägistamisjuhtumit, kuid kurjategijat ei saadud kätte. Behan võttis nüüd ise Londoni politseiga ühendust ja rääkis oma loo lisades, et ta vägistaja võib olla kahtlusalune sakslane Christian Brückner.