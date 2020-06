Ootamatu asi, mida prints Charles ja printsess Diana oma abielu purunemise päeval tegid

Terve maailm jälgis 29. juulil 1981 prints Charlesi ja Diana laulatust ning suurejoonelist sündmust nimetati lausa «sajandi pulmaks». Paljud arvasid, et tegemist on tõelise muinasjutuga, ent nende abielu oli hoopis õudusunenägu.



Astaks 1992 elasid nad täielikult eraldi ja kurameerisid teiste inimestega. Neli aastat hiljem sai nende abielu ametliki lõpu ja sel päeval tegid nad üheskoos midagi üllatavat, vahendab Cheat Sheet.



Neil oli vaja lahutada, kuid väljaande The Sun allika info kohaselt vajus paar sel pöörasel hetkel korraks mõttesse. «Lahutuse päeval (28. augustil 1996) istus ta koos Charlesiga diivanile ning nad mõlemad puhkesid nutma,» lausus kuninglik biograaf Ingrid Seward. «See lahutus oli pöörane, kuid selle jõudumise ajaks olid nende suhted palju paremaks muutunud.»