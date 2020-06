Norra jalgpallitäht sõlmis spordigigandiga megalepingu

Varem oli Hegerbergil leping Pumaga. Norra vutitäht on nüüd Nike`i reklaaminägu koos selliste megastaaridega nagu tennisemängijad Serena Williams ja Naomi Osaka, korvpallur LeBron James ja Portugali jalgpallur Cristiano Ronaldo.

Koos abikaasa Thomas Rognega Poolas elav Hegerberg ütles: «See on suur samm edasi. Leping Nike`ga sümboliseerib kõike seda, mida olen saavutanud. On aega keerata karjääris uus lehekülg.»

2018. aastal, kui esimest korda anti maailma parimale naisjalgpallurile Kuldse jalgpalli trofee, oli just Hederberg see, kes auhinna pälvis. Pärast seda on koostööettepanekuid sadanud ustest ja akendest.