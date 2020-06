Taas intiimpilte müüma hakanud Merylin Nau sai austajalt helde kingi

Nau ei teinud eelmise aasta sügisel saladust, et on liitunud OnlyFansi saidiga ning teeb intiimsed pildid rahaks.

Nau rääkis toona Elu24 taskuhäälingus «KÕU!», et otsustas paljalt poseerida, kuna pärast tõsielusarjas osalemist läksid liikvele kaunitari 2016. aastal tehtud alastipildid.

Ta otsustas, et teeb uued pildid, mis talle meeldivad. «Nagunii on kõik mu paljaid rindu näinud, siis ma mõtlesin, et ma teen siis rahaks need,» selgitas Nau.​