Uku Suviste: koht Eesti Laulu poolfinaalis võib muuta loo kirjutamise taktikat

Eurovisioni ärajäämisest sai Suviste teada pisut enne ametlikku teadaannet. Tal on selle üle äärmiselt hea meel, sest tänu sellele jäid tegemata mitmed kulutused. «Meie jaoks oli tegelikult kõige tähtsam see, et saaksime võimalikult vara seda teada,» seletas Uku. «Hullem oleks olnud see, kui otsus oleks tulnud liiga hilja või siis kogu toimumine oleks olnud selline poole peal, a'la võib-olla ainult telesaate näol ilma rahvata. Ma usun, et tegelikult see oli kõige parem võimalik variant. Õnneks saime me selle täpselt õigel hetkel teada.»

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula kinnitas märtsis, et Uku on igal juhul Eesti Laul 2021 poolfinaalis. Seda juhul, kui laulja kavatseb ükskõik mis looga osaleda. Uku Suviste hinnangul võib garanteeritud koht Eesti Laulu poolfinaalis muuta loo kirjutamise taktikat: «Kui me kirjutame lugu konkursile, siis on peas sellised väikesed filtrid, mida me paneme, lähtuvalt sellest, kes seda lugu kuulab ja kuidas ta analüüsib. Loomulikult see on asi, mida üks hea kirjutatud teos või hea helilooja võimalikult vähe teeb. Aga sedapuhku on üks filter vähem. Mul on endalgi põnev teada saada tegelikult.»