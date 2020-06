KAUNID KLÕPSUD ⟩ Poeg tegi Siiri Sisaskile Instagrami: ise poleks vist selle peale tulnud

«Vahelduseks ka midagi muud, kui keegi viitsib vaadata,» jagas Siiri tagasihoidlikult oma Instagrami linki. «Mul on seal mõned fotod, mis ma olen teinud ja üles laadinud oma poja soovitusel, kes mulle selle konto tegigi. Ma ise poleks vist selle peale tulnud, kuigi pean ütlema, et Instagram on siiski päris huvitav keskkond, sest terve maailm voolab õuele ja vastupidi – õu maailmale, kui tahta. Kui mitte, siis kaas kinni! Igatahes ma olen sealt päris palju ka tõesti huvitavat leidnud ja väisanud paiku, kuhu muidu kunagi ei saakski! Nii et aitäh, Instagram.»



Sel kevadel ilma suurema kärata Instagramis maabunud lauljatar on jõudnud teha juba 192 postitust. Peamiselt leiab tema kontolt reisipilte ja loodusfotograafiat, ent sekka ka mõned kaadrid temast endast ja oma igapäevaelust.