Kes oli Olof Palme mõrvas süüdlaseks peetav Stig Engström?

Palme mõrva uurijad sõnasid 10. juunil Stockholmis toimunud pressikonverentsil, et juhtumi pealtnägijast kahtlusaluseks ja süüdlaseks saanud Stig Engström on surnud ja Palme mõrva uurimine lõpetatakse, teatab yle.fi.

Rootsi peaprokurör Krister Petersson on kindel, et Engström lasi Palme 34 aastat tagasi maha.

Rootsi väljaanne Filter avaldas 2018 ulatusliku uuringu Engströmist ja ta võimalikust seotusest Palme mõrvaga. Selles arvati samuti, et Palme mõrvas just Engström.

«Ta on kindel, et Engström on süüdi ja uurimine lõpetatakse. Olen mõlemaga nõus. Ka mina leian, et Skandia-mees on minu isa mõrva taga,» sõnas Palme poeg.