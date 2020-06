«Aja neeger hüppesse» laulnud Johannes Naan: ilmselgelt see oli vale

Nullindatel kaks plaati välja andnud noortebänd Ursula sai tuntuks jaburate ja pealtnäha seosetute laulusõnade poolest. Nende 2005. aasta albumilt «Annamemenõu» leiab ka loo nimega «Neeger», milles Naan korrutab: «Aja neeger hüppesse, palun aja neeger hüppesse.»

Praegu graafilise disainerina tegutseval Naanil on hea meel, et rassismist lõpuks räägitakse. «Kahju ainult, et nii traagilistel põhjustel,» vihjab ta ameeriklase George Floydi jõhkrale tapmisele, mis on nii Ameerikas kui mujal maailmas inimesed tänavatele toonud. Mustanahaliste toetuseks protestitakse ka Tallinnas.

«Rassism on Eestis probleem ja kuigi rassiste see tähelepanu tõenäoliselt ei muuda, siis need head inimesed, kes konflikti vältimiseks seltskonnas pigem vait on, saavad siit ehk julgust oma arvamuse väljendamiseks,» ütles Naan. «Naiivselt ikka loodan, et jõuame lähitulevikus sinnamaani, kus rassismist kuuleme ainult ajalooraamatutest.»

Naan meenutas, et Ursula laulus saadi inspiratsiooni mustanahalise muusiku Busta Rhymesi loost «Pass The Courvoisier, Part II», kus räppar korrutab: «Don't this shit make a n***a wanna jump, jump!»

«See oli kirjutatud olukorras, kus meie enda väiksesse maailma ei olnud rassism veel jõudnud, ning oma naiivsuses ei saanud me aru, et Busta Rhymesi loost võetud refrään võiks vale olla,» selgitas Naan. «Ilmselgelt oli see vale, isegi kui meie enda mõte selle taga polnud kuidagi pahatahtlik,» lisas ta.

Omal ajal suurt populaarsust nautinud Ursula tegutses aastatel 2003–2007, võitis Noortebändi konkursi ning tuuritas koos Dagöga üle Eesti. Nende suurematel hittidel «Tiffer» ja «Heiki» on Youtube'is kahe peale üle poolteise miljoni vaatamise.