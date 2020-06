PILETID MÜÜGIS ⟩ Esimese koroonajärgse Eesti filmina stardib kinodes «Salmonid. 25 aastat hiljem»

«Salmonid» oli Eesti esimene teleseriaal, mis aastatel 1993–1995 näitas humoorikalt, milline on eliidi ehk rikaste elu väikeses Eestis. Peatselt kinodesse jõudev mängufilm «Salmonid: 25 aastat hiljem» jätkab sarja tegevust ning näitab, et aeg voolib ahnest inimesest ajapikku vaid iseenda karikatuuri.

25 aastat hiljem on perekond Salmonid Eestit valitsenud viimased veerand sajandit, nii kaudselt kui ka otseselt. Rikkusest on saanud jõukus ja saavutustest võim. Dünastia on isegi põlvkonna võrra laienenud, ent Salmonid on sisimas jäänud selleks, kes nad olid ning iha veelgi enama järele pole kustunud. Perepea Ella Salmon (Ita Ever) on olnud isegi president, kuid sellestki jääb neile väheks.