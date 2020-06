INSTAMODELLI NÄITEL ⟩ Nii väikeseid bikiine suviti Pirital küll ei näe!

A post shared by ɴᴀᴛᴀ ɢᴀᴛᴀ (@nataagataa) on Jun 8, 2020 at 9:17pm PDT

Ta postitab sotsiaalmeediasse ka väga regulaarselt ning tunnistab isegi, et saab tihti väga vale tähelepanu osaliseks. «See algab alati nii, et mehed ütlevad mulle, et «sa oled nii kuum» ja kui ma neid ignoreerin, hakkavad nad mind hooraks sõimama ja ütlevad, et olen tegelikult ikka väga kole,» tunnistas naine.