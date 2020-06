Skandaali sattunud Alari Kivisaar lubab kõik laimajad vastutusele võtta: see on absoluutselt absurdne olukord

Kivisaar andis vastulause Facebooki postitatud video vahendusel. «Nagu näete, olen nüüd minagi oma kambaka kätte saanud,» sõnas ta. Seejärel kirjeldas mees, kuidas ta päevapealt rassistiks tembeldati. «Järgmisel hetkel sõidad vilkuva rohelisega üle ristmiku ja papah! Rassist. Päeva pealt.»

«Ma olen esimene inimene Eestis, keda on valeuudise põhjal üritatud sellest stuudiost lahti kangutada ehk siis vallandada. See on absoluutselt absurdne olukord,» lisas ta. «Aga need inimesed, kes mind jahivad, tulid minu selja taga üle ristmiku üle juba punase tulega ehk siis nad on rikkunud seadust.»

«Praegu ma saan enda nahal väga hästi aru, kui lihtne on valede ja laimuga inimene tänapäeval jalge all trampida ja kogu tema elu ära rikkuda.»

«Ma mõistan nüüd ka neid inimesi, neid teisi inimesi, kes samamoodi on sattunud Eesti ühiskonnas sellise kohutava surve alla,» tunnistas Kivisaar.

«Ja see tundub, et käib väga lihtsalt. Rebid kontekstist midagi välja, lõikad endale sobivalt kokku, valad tundlikul teemal veel natukene õli tulle ja ongi tehtud. Ja asi hakkab elama oma elu.»

«Õnneks meie Skyplussi hommikuprogrammi kuulajad ja need teised intelligentsed inimesed, kes seda kõike pärast kisa kerkmist järele kuulasid, saavad aru, et see kõik rajaneb totaalsele valele.»

«See ei võta ära minule tekitatud valu ja kahju, aga ma tahaksin ikkagi tänada kõiki neid inimesi, kes on mulle toetust avaldanud ja kes on raskel hetkel toeks olnud. Ma olen töötanud raadios üle kolmekümne aasta ja olen saanud piisavalt kriitkat, aga ma olen alati suhtunud kriitikasse ja diskussiooni lugupidavalt ja arvan, et olen ka pidevalt õppinud.»

«Aga see labastele valedele üles ehitatud minuvastane kampaania, massiivne organiseeritud laimukampaania on ületanud absoluutselt igasugused piirid,» lisas ta.

«Sellepärast ma olengi otsustanud kõik laimajad vastutusele võtta. Sellel teekonnal on minu kaaslaseks vandeadvokaat Robert Sarv, kes on varemgi laimajaid paika pannud ja ta on endiselt heas vormis. Ma tänan teid,» sõnas ta lõpetuseks.

Elu24 kirjutas 4. juunil, et SkyPlusi raadiohääl Alari Kivisaar on sattunud kriitika alla, kuna väidetavalt on tema kommentaarid olnud mitmel juhul rassistlikud.

Sedapuhku alustasid «Mustade elude» liikumise aktivistid kampaaniat, et hommikuprogrammi juht raadioeetrist maha võetaks.

Algataja väitel ei saa raadio end reklaamida «Eesti positiivseima raadiojaamana», kui seal jätkuvalt rassismi ning šovinismi õhutatakse. Viimaseks piisaks tuuakse Kivisaare kommentaar mustanahalise George Floydi kohta, kes suri USAs vahistamise käigus valge politseiniku süül.

7. juunil kirjutas Elu24, kuidas Kivisaare kaitseks algatati «Avalik petitsioon Alari Kivisaare mittevallandamiseks raadioeetrist» kasutaja Anonymus päästja poolt.

Algataja väitel ei olnud Kivisaar teemaga päris kursis ja nimetas George Floydi pätiks. «See on normaalne spekuleerimine, aga ta ei öelnud ka midagi valesti,» kirjutab algataja leheküljel.

«Mainin üle, et George Floyd oli väga purjus ja maksis poes valerahaga, mis liigitub pättuse alla. Kivisaar oletas samas kommentaaris huumori mõttes, et äkki mustad on pätimad ja nimetas mõrva parajaks jeblaks,» lisas ta.