Skandaalne kirjanik J. K. Rowling avaldas, et teda on seksuaalselt väärkoheldud

Apollo raamatuportaal kirjutas 9. juunil, kuidas Rowling jagas Twitteris artiklit, mille pealkirjas oli kasutatud väljendit «inimesed, kes menstrueerivad» ning ilkus, et kindlasti on selliste inimeste kohta ka kindel sõna, vihjates sõnamänguga naistele. See solvas aga paljusid.

Seejärel üritas Rowling end ka kaitsta ning pidas naeruväärseks etteheiteid, et ta vihkab transinimesi, kuna ta on aastakümneid neile feministina kaasa tundnud. Lõpuks võtsid teemal sõna ka mitmed staarid, kaasa arvatud Daniel Radcliffe, kes vabandas kõikide Harry Potteri fännide ees, keda Rowlingu säuts solvas.

Nüüd avaldas kirjanik, et on seksuaal- ja koduvägivalla ohver. «Ma olen nüüdseks olnud avalikkuse ees enam kui 20 aastat ja ma pole kunagi avalikult rääkinud, et olen koduvägivalla ja seksuaalvägivalla üle elanud.»

«See pole sellepärast, nagu tunneks ma häbi asjade pärast, mis minuga juhtusid, aga seetõttu, et neid on traumeeriv meenutada.»

«Samuti olen väga kaitsev oma tütre suhtes, kes sündis mu esimesest abielust. Ma ei tahtnud võtta täielikku omandiõigust loo üle, mis kuulub talle ka,» lisas kirjanik.

«Igatahes, pisut aega tagasi küsisin ma temalt, kuidas ta end tunneks, kui ma oleksin avalikult aus selle perioodi kohta oma elus ja ta julgustas mind seda tegema.»