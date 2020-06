Majandusteadlane soovitab Hiinale ühe lapse poliitika asemel kahe mehe strateegiat

Hiinas lõpetati ühe lapse poliitika 2015, kuid kuna ajalooliselt ja kultuuriliselt soositakse poisse, siis paljud naised lasid ja lasevad seni teha abordi, kui saavad teada, et ootavad tütart, teatab supchina.com.

Shanghai Fudani ülikooli majandusteadlane Yew Kwang Ng soovitas ülejäävate meeste probleemi lahendamiseks polüandriat.

Polüandria puhul on naisel kaks või rohkem meest.

Ng kirjutas oma ideest netileheküljel NetEase Finance. Tema sõnul on Hiina sooline tasakaalutus viinud selleni, et abiellumiseas meeste vahel on väga tugev konkurents, milles lähevad käiku äärmuslikud vahendid ning paljud mehed jäävad ikkagi naisest ilma.

Ta lisas, et nende meeste psühholoogilised ja füsioloogilised vajadused jäävad rahuldamata ning sellised mehed võivad olla ohtlikud.

Teadlase sõnul on liigsete meeste probleemi lahenduseks ka prostitutsiooni legaliseerimine, kuid polüandria oleks siiski parem variant.

Ng sõnul ei saa vaesemasse elanikkonna kihti kuuluvad mehed endale alati bordellis käimist lubada.

Majandusteadlane nentis, et naised ei ole meeste jaoks ainult seksimiseks, vaid nad on ka inimesed, kelle kõrval saab läbi elu minna, raskusi taluda ja järglasi saada.

Ng rõhutas, et bioloogilisest ja seksuoloogilisest seisukohast suudab üks naine paremini rahuldada mitme mehe seksuaalvajadusi, kui üks mees mitme naise omasid.

«Prostituutide puhul on tavaline, et neil on rohkem kui kümme klienti päevas,» selgitas teadlane.

Ng tõi ka igapäevaelu näite, et naisel ei võta toidu tegemine kolmele või neljale mehele rohkem aega kui ühele või kahele mehele.

Hiina sotsiaalmeedias on Ng ettepanekut agaralt kommenteerritud, kuid ka kritiseeritud ja hukka mõistetud.

Hiinlannade sõnul näeb tuntud majandusteadlane neid ainult meeste vajaduste rahuldajate ja prostituutidena.

Naised lisasid, et neil on ka oma soovid, vajadused ja unistused, mis kindlasti ei ole mitmemehepidamine.

On ka polügüünia ehk mitmenaisepidamine, mis on abieluvorm, mille korral üks mees on abielus mitme naisega. Polügüünia on sagedase polügaamia vorm kui polüandria.