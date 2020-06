Uskumatu teekond: Ghana pagulaslaagrist miljoneid teenivaks vutistaariks

FOTO: LakoPress via www.imago-images.de/imago images/Lackovic

Kanada on tuntud, kui jäähokimaa. Harva seostatakse vahtralahemaad jalgpalliga. Selle suve hakul on jalgpall aga Kanada meedias vaat, et spordiala number üks, põhjuseks Saksamaa tippklubis Müncheni Bayernis mängiv Alphonso Davies.