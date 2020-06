Alesya postitas hiljuti pildi ka oma Instagrami ja teatas, et just nõndamoodi ta karantiini ajal päikest võtnud ongi. Kõnealuse foto on juba meeldivaks märkinud üle 40 000 inimese ning sel on ka rohkelt kommentaare. «Kui lahe!» kommenteeris üks jälgijatest.