VÄRSKE TREILER ⟩ Netflix täidab tühistatud Eurovisioonist jäänud augu üle võlli komöödiaga

Kui algselt pidanuks film ilmavalgust nägema maikuus, siis õnneks otsustati linalugu siiski laia maailma valla päästa, et pettunud eurofänne veidigi lohutada. Ühtlasi peaks film kõnetama ameeriklasi, kelle teadvuses Euroopas juba kuus aastakümmet toimuv suurejooneline ja veidravõitu rahvastevaheline laulukonkurss koos telelitsentsidega alles viimastel aastatel kanda on kinnitamas. Sestap ongi tegu justkui pilafilmi või paroodiaga, ent seda südamlikul ja lauluvõistlusele omaselt ka veidi eneseiroonilisel moel.

Filmi keskmes on Islandi muusikud Lars Erickssong (idee autor Will Ferrell ) ja Sigrit Ericksdottir ( Rachel McAdams ), kes saavad «haruldase võimaluse» esindada oma riiki Eurovisioni lauluvõistlusel. Muusikali sugemetega filmis saab teiste seas üles astumas näha James Bondi Pierce Brosnan it, Dan Stevens it («Downton Abbey», «Kaunitar ja koletis») ning telenäitleja taustaga poptäht Demi Lovat ot, kelle jaoks on tegu esimese suure filmirolliga. Tänavamuusiku rollis peaks filmis kuuldavasti üles astuma ka 2017. aastal Eurovisioni-võidu Portugali viinud Salvador Sobral.

Et filmi tegevus toimub just Islandil, on omamoodi tähelepanuväärne ärajäänud konkursi kontsekstis, kuna just saareriigi lugu peeti üheks suurimaks tänavuseks võidufavoriidiks. See omakorda sütitas vandenõuteooriaid, mis leidsid, et tegu ei saanud olla kokkusattumusega ning kahtlemata pidi tegu olema Islandi, Eurovisioni ning Netflixi mingit sorti kokkumänguga – millistega täpsemalt, loe siit.