KÄBI KAUGELE EI KUKU ⟩ Björn Borgi poja eesmärgiks on profitennis

«Kõige tähtsam on, et vaatamata oma noorele eale, on tal ambitsioon saada väga heaks mängijaks. Ma usun, et Nadali akadeemia on selleks väga hea koht. Seal on treenimiseks suurepärased võimalused: erinevad väljakukatted, jõusaalid, seal on ta koos omavanuste noortega erinevatest maailmanurkadest.»