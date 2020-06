Avalikkuse ette tilkus infot, mis võib lahendada Madeleine McCanni kadumisjuhtumi

Briti väljaanne Daily Star kirjutab, et sakslasest seksuualkurjategijal oli veel kolmaski sõiduk, mida mees saladuses on hoidnud. Nimelt avaldas mehe endine tüdruksõber, et Madeleine McCanni kadumise ajal oli mehel ka mõlkis Volkswagen.

Seni on politsei kirjeldanud kahte Brücknerile kuulunud autot. Üks sõidukitest oli Volkswagen T3 Westfalia 1980. aasta mudel. Kaubik oli valget ja kollast värvi ning sel oli Portugali numbrimärk. Teine sõiduk oli 1993. aasta Jaguar XJR 6, millel oli Saksa numbrimärk.

Christian Brücknerile kuulunud Volkswagen T3 Westfalia. FOTO: Scanpix/via REUTERS

«Meie suhte lõpu poole oli tal lisaks Jaguarile veel üks auto. Ma ei näe, et seda oleks kuskil mainitud. See oli Volkswagen, aga ma ei mäleta mudelit,» avaldas naine hiljuti.

«See oli räpane ja sinepikollast värvi. See oli vana ja see oli pikk. Ma kuulsin, et lisaks Jaguarile oli tal ka see veel alles, kui Madeleine kaduma läks.»

«Ma arvan, et ma rääkisin Portugali politseile autodest, kuid ma ei saa selles kindel olla. Kui ma Portugali politseiga rääkisin, üritasin neid aidata võimalikult palju, aga portugali keel pole mu emakeel.»

«Ma räägiks Briti politseiga hea meelega sellest. Ehk aitaks see neil juhtumit lahendada ja teada saada, mis Madeleine'iga juhtus,» lisas naine.

Sakslane Christian Stefan Brückner. Meest kahtlustatakse Madeleine McCanni röövimises 2007. aastal. FOTO: Scanpix/zumapress.com

Berkshire'st pärit naine sõnas ka, et Brückner kasutas autot alates 2005. aasta keskpaigast, kaks aastat enne seda, kui Madeleine kaduma läks. Mehel oli siis juba olemas ka Jaguar, kuid Volkswageni kaubikut veel mitte.

Toona küsitlesid Portugali uurijad 45-aastast naist seoses Brückneri elukohaga Praia da Luzi läheduses. Nimelt veetis naine palju öid sakslase talumajas, mis oli väga lähedal ka Ocean Club kuurordile, kust Madeleine 2007. aastal kaduma läks.

«Me ei elanud kunagi koos, aga ma olin tihti seal,» avaldas naine. «Ta maja oli okei. See oli vana, aga ta hoidis seda korras ja puhtana. Seal oli üks magamistuba.»

Naisel sõnul rääkis ta politseile ka sellest, et ta ja tema sõbrad kahtlustasid, et Brückner käis piirkonnas asuvates majades ja ettevõtetes vargil. «Ta tõi sinna alati kalleid asju - arvutid, kaamerad ja muu säärane.»

«Ma ei küsinud temalt, kust kohast ta kõik need asjad sai. Ma mäletan, et mina ja mu sõber mõtlesime, kas ta võis need varastada.»

Brückneri elukoht Praia da Luzi läheduses. See on väga lähedal ka Ocean Club kuurordile, kust Madeleine 2007. aastal kaduma läks. FOTO: Scanpix/AFP

«Me arvasime, et võib-olla on ta seotud millegi ebaseaduslikuga, kuna tal näis alati raha olevat, kuid me ei teadnud kunagi, kust see tuli.»

Daily Star vahendab ka, et naine elab siiani kartuses, et kui Brückner vanglast vabaneb, tuleb ta teda otsima. «Ta tuli Portugali ühe Saksa tüdrukuga. Tema sõnul kasvasid nad koos lastekodus.»

«Naine jättis ta kellegi teise pärast maja. Ta ütles mulle kunagi, et kui ta peaks ta üles leidma, tapab ta selle naise ära. See pani mind mõtlema, et kui ta selliseid asju tema kohta räägib, siis mida ta minuga teeks, kui ma ta jätma peaks?»

Brückneri eksnaine, kes ei julge siiani oma nime avaldada, on inglanna, kes kolis 2003. aasta lõpus Portugali Lagosesse. Enne seda oli ta paar aastat Hollandis elanud.

Lagoses sattus naine tööle baari, kus Brückner kelnerina töötas. «Algul ta mulle tegelikult eriti ei meeldinud. Ma olin 28 ja tema oli minust paar aastat vanem. Ma meeldisin talle, aga ma polnud huvitatud,» meenutas inglanna.

«Tal oli kena auto ja ta käitus džentelmenlikult,» rääkis naine. «Meie seksielu oli normaalne, tal ei olnud ühtki veidrat kiiksu,» lisas ta.

Küll aga oli Brückner kohutavalt armukade. 2005. aastal nägi sakslane pealt, kuidas inglanna teise mehega kallistab ning läks naisele raevukalt kallale. Hiljem murdis ta akna kaudu sisse naise korterisse ning ootas voodi all, kuni naine koju tuli.

Naise arvates tahtis Brückner näha, kas ta toob koju teise mehe. Kui ta nägi, et naine tuli üksinda, läks ta lihtsalt minema. Hiljem Brückner jälitas naist.